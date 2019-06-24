بلدية بنغازي تستقبل وفدًا من اليونيسيف

بنغازي-العنوان

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري اليوم الإثنين بمقر ديوان البلدية وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برئاسة رئيس برامج الطوارئ (اليونيسف نيويورك) السيد مانويل فونتين.

وقد حضر اللقاء أعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير مديرية آمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز ورئيس هيإة الإغاثة ورئيس غرفة الطوارئ عضو لجنة التواصل بالبلدية.

وقد تناول اللقاء مجموعة من النقاط الهامة التي تعمل عليها المنظمة داخل بلدية بنغازي من تقديم المساعدات للعائلات المهجرة ودعم التعليم والطفولة.

زتطرق فونتين إلى الأسر المهجرة قصرا من تاورغاء والمتواجدون ببنغازي وأهمية أن يكون هناك برنامج عمل لتقديم المساعدات لهم.

وفي هذا السياق أكد رئيس الهياة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية، حسين الفلاح، متابعة الهيأة لأوضاع المهجرين وتقدم لهم كافة المساعدات الضرورية.

كما أكد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الهيأة والمنظمة وتجنب الأجسام الموازية والتي غالبا ما تعيق أعمال الهياة.

من جانبه أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على أن بلدية بنغازي تتعاون مع كافة المنظمات من خلال لجنة التواصل وتقوم بتوثيق كل الخدمات والمشاريع التي تقوم بها.

ورحّب بوجواري، بالمجهودات التي تقوم بها منظمة اليونيسف وبالبرامج الإنمائية التي قامت بها خلال الفترة السابقة بمدينة بنغازي.

وأكد على أن قضية أبناء تاورغاء هي قضية بنغازي، لافتا إلى أن تعطي المنظمة الأولوية لهم في أي برنامج انمائي تقوم به فهم أحق بها من غيرهم.

وأشاد بوجواري بافتتاح مكتب منظمة اليونيسف بمدينة بنغازي الذي سيباشر أعماله خلال الأيام القادمة.

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