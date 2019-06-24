الثني يبحث مع الحويج مستجدات الساحة الدولية بشأن العمليات العسكرية في العاصمة

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأحد المستجدات على الساحة الدولية وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في منطقة قرنادة مع وزير الخارجية و التعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة آخر مستجدات الوضع الدولي بشأن عملية تحرير العاصمة طرابلس بالإضافة للعلاقات الثنائية مع بعض دول العالم وآليات وضع مقترح لتنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا.



وتطرق الاجتماع إلى صيانة ضريح الشهيد عمر المختار لما يمثل من رمزية وطنية لليبيين وللعالم أجمع.



وتناول الاجتماع مقترحاً لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بإعتبار ليبيا وقعت وصادقت على المعاهدة الخاصة في 16 مابو عام 1989.