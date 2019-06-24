عودة منظومة الجوازات برأس جدير

أفادت مراقبة الجوازات في رأس جدير بعودة منظومة المسافرين إلى العمل، ورجوع حركة المعبر إلى وضعها الاعتيادي.

وأوضح مدير المراقبة العقيد نجمي معمر، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن تعطل المنظومة السبت الماضي سببه خلل في كابل الألياف الزجاجية، قطع أيضا خدمات شبكة ليبيانا للهاتف النقال في المنطقة الغربية، حسب قوله.

وقال مراسل ليبيا الأحرار بأن توقف المنظومة في المعبر بدأ جزئيا الجمعة ثم كليا السبت قبل أن يعود أمس الأحد، كما خلف العطل الفني ازدحام كبيرا من المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ذكرت السبت أن عدد المسافرين عبر رأس جدير بلغ خلال الأيام الماضية، نحو 6 آلاف مسافر، مؤكدا سلامة الأوضاع الأمنية واستتبابها في المنفذ.

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