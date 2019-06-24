هيئة الاتصالات تنشئ غرفة طوارئ في بني وليد

وافق رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية على إنشاء غرفة طوارئ في مدينة بني وليد، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها في مجال خدمة الاتصالات، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الهيئة المهندس مراد الشكري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد المهندس بشير عجاج أمس الأحد، حيث وعد الأول بسرعة إيجاد حلول للأزمة التي تعاني منها البلدية.

يذكر أن مقسم الاتصالات الأرضية بمنطقة الفقهاء في المدينة تعرض في 3 مارس الماضي لعملية تخريب وتكسير، كما تمت إزالته من مكانه الخاص.

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