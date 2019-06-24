الزائدي: معاناة الليبيين بلغت حدا لم يعد يحتمل

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي الضوء على معاناة الشعب الليبي.

وقال الزائدي في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “لقد بلغت معاناة الليبيين حدا لم يعد يُحتمل ليس فقط انقطاع الكهرباء وندرة الوقود وغياب الأمن والأمان، وتدهور كل الخدمات”.

وأضاف الزائدي “جيل كامل دمر، لا تعليم ولا تدريب، جيل تربي على المخدرات وعاش في كنف الجريمة، أغلب مدارس طرابلس لم تعمل والتي عملت لم تعلم شئيا، المدارس والجامعات تسير بالبركة وبجهود شخصية من الأساتذة الوطنيين فهل يدرك المليشياويون وسلطات طرابلس ذلك؟ وهل هم مستعدون لتحمل تبعات ردة فعل الجماهير ضدهم عند إكمال عملية التطهير وهل تعي قيادات المدن التي تعبث مليشياتها بحياة المواطنين المخاطر التي تتهددهم نتيجة صمتهم على أفعال السفهاء منهم؟”.

وختم الزائدي بالقول “أيها الليبيون الطيبون،يا أحفاد المجاهدين، يا أبناء المدن والقرى والأرياف، صبرا، فسترون النور قريبا”.

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