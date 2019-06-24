مزارعو سرت يطلبون «الإنصاف» بعد شائعة «الدلاع»

طالب المزارعون في سرت عميد البلدية، مختار المعداني، أمس الأحد بمخاطبة الجهات المختصة لإنصافهم بعد تعرضهم لخسائر نتيجة عدم بيع محصولهم من فاكهة الدلاع.

ونقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على لسان أحد الأطباء، قبل أيام، أنباء عن تعرض مواطنين للتسمم نتيجة تناولهم الفاكهة.

وفور ورود تلك الأنباء، أرسلت بلدية سرت عينات إلى مركز الرقابة على الأغذية في مصراتة، حيث أجريت تحاليل لعينات كبيرة من «الدلاع»، وكانت النتيجة خلوها من مواد كيماوية مسرطنة.

وناشد أصحاب المزارع الواقعة شرق سرت السلطات تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت والمياه، وتوفير الأسمدة ومتطلبات الإنتاج للمزارع وتكوين نقابة للمزارعين بالمدينة.

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