وزير المواصلات يبحث مع السفير الايطالي مشروع تنفيذ الطريق الجديد أمساعد – رأس أجدير .

اجتمع وزير المواصلات المفوض المهندس ” ميلاد معتوق ” مع السفير الايطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو ” بحضور رئيس وأعضاء الجانب الليبي للجنة المشتركة الليبية الايطالية المكلفة بمتابعة مشروع تنفيذ الطريق الجديد امساعد – رأس أجدير والذي يأتي ضمن اتفاقية الصداقة المبرمة بين ليبيا – إيطاليا .

ووفقا للمكتب الإعلامي للوزارة فقد تركز الاجتماع حول مناقشة كيفية حل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع من كافة جوانبه ومن الجانبين الايطالي والليبي وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتمكين الشركات المتعاقد معها على الشروع في تنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع .

كما تم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالتصاميم والإجراءات المتعلقة بالمشروع .

وتعهد السفير بالقيام بما يلزم مع الحكومة الايطالية لتمكين اللجنة المشتركة من الجانبين الليبي والايطالي من الالتقاء قريبا والمساعدة في تذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة وتنفيذ المشروع.

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