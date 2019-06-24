بريطانيا تخصم 17 مليون جنيه من الأصول الليبية المجمدة

قالت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية بالبرلمان البريطاني، إن الحكومة البريطانية خصمت سبعة عشر مليون جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة كضرائب .

وأوضحت اللجنة في خبر نشرته بموقع البرلمان البريطاني، أن حكومة المملكة المتحدة كشفت للمرة الأولى بعد دعوات متكررة منها، بأنها تقوم بخصم ما نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني كل عام منذ سنة ألفين وست عشرة، ليصل المبلغ إلى سبعة عشر مليون جنيه إسترليني.

وأضافت اللجنة أن تحصيل الضرائب من الأصول الليبية يمثل تقدما في ملف تعويضات ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي التي كانت مدعومة من النظام السابق، مؤكدة أن الضرورة الأخلاقية أصبحت تحتم على الحكومة أن تقوم بجهود واضحة لمواصلة جني الأرباح من الأصول الليبية لصالح ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي على وجه السرعة.

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