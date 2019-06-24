بمشاركة ليبيا.. اليوم اختتام قمة الضفتين بمرسليا

تختتم اليوم الاثنين ليبيا مشاركتها في قمة الضفتين 5+5 التي تلتئم في مرسيليا بفرنسا منذ يوم أمس الاحد بهدف إحياء التعاون بين دول غرب حوض البحر الأبيض..

وتندرج “قمة ضفتي المتوسط”، التي يشارك فيها وزير الخارجية محمد سيالة في إطار الحوار (5 + 5) في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يضم 5 دول في الضفة الجنوبية للمتوسط، وهي ليبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ، وخمس دول في الضفة الشمالية، وهي البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وكذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمنظمات التي تعنى بالشؤون المتوسطية وأبرز المنظمات الاقتصادية الدولية الحاضرة في المنطقة.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة مشاركة المجتمع المدني على نحو كامل في إعداد خطة إيجابية جديدة لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وإحياء حركية التعاون في غرب حوض المتوسط، عبر تنفيذ مشاريع عملية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة.

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