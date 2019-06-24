رئيس التكتل المدني الديمقراطي يبحث مع سلامة سبل إنهاء الأزمة في ليبيا

بحث رئيس التكتل المدني الديمقراطي، محمد سعد، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، غسان سلامة، سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال سعد: «إن مطلب إنهاء الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والدولة والجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، واستعادة طرابلس والدولة الليبية هو مطلب كل الليبيين وليس فقط القيادة العامة»، وفق بيان للتكتل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد البيان «أن الطرفين اتفقا على أن استمرار القتال لن يكون خيارًا، وأن أية مبادرة للحوار مرفوضة ما لم تتضمن ما هو مجدٍ ومقبول لدى الليبيين من إنهاء الميليشيات، إلى مواجهة الإرهاب بفاعلية أكبر، وأن تحتكر القوات المسلحة العربية الليبية السلاح، وتجاوز مرحلة الصخيرات والبدء في وضع لبنات الاستقرار والازدهار بعد تحرير طرابلس».

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