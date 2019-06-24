معيتيق يوجه بتوفير احتياجات النازحين من طرابلس

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني المرحاني، توفير احتياجات النازحين بسبب الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وشدد معيتيق على ضرورة التنسيق بين فريق عمل الوزارة والوزارات والمنظمات ذات العلاقة، وتبادل الآراء حول‏ تطوير الآليات المناسبة للتعامل مع الأزمة الإنسانية للمهاجرين، حسب إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق.

وتسببت الحرب في تهجير الآلاف، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة، في 24 مارس الماضي، ارتفاع عدد النازحين من طرابلس إلى 82 ألفًا.

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