“صالح” يجتمع بـ “سلامة” في القبة

التقى ظهر اليوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إطار الجولة التي يقوم بها إلى مدن المنطقة الشرقية.

وذكر إعلام مجلس النواب أن عقيلة استقبل سلامة في مقر إقامته ببلدية القبة حيث تم التطرق إلى آخر مستجدات الملف الليبي وآخر التطورات السياسية والعسكرية في البلاد.

ويجري المبعوث الأممي غسان سلامة عديد اللقاءات والمشاورات مع مسؤولين عسكريين ومدنيين كان أبرزهم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في إطار إعادة عجلة العملية السياسية للدوران وإيقاف التصعيد المسلح في محيط العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية