بحث العراقيل تنفيذ طريق “أمساعد- راس اجدير” 

بحث وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق مشروع تنفيذ الطريق الجديد “أمساعد- رأس أجدير” مع سفير إيطاليا في إطار اتفاقية الصداقة المبرمة بين ليبيا وإيطاليا.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزراة المواصلات سبل حلحلة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع من كافة الجوانب، وتسهيل العرقلة والعوائق من الجانبين الإيطالي والليبي.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتمكين الشركات المتعاقد معها على تنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع للبدء في التنفيذ إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ بقية القطاعات وما يتطلب ذلك من تصاميم وإجراءات طرح المشروع في عطاء عام، ومن جهته أكد السفير الإيطالي سعيه مع حكومة بلاده لتمكين الجانبين الإيطالي والليبي من الالتقاء قريبا وتذليل الصعوبات التي تعرقل عمل اللجنة.

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