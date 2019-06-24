“اقتصاد” الوفاق تطالب بتكثيف الجهود

شدد وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق فتحي أونيس في كتاب وجهه إلى مراقبي ومديري مراكز خدمات الاقتصاد بالمناطق التابعة له بضرورة موافاة الوزارة بتقارير إسبوعية عن الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى تزويدها بالمشاكل التي تمت معالجتها بما يضمن تقديم الخدمات بشكل طبيعي مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الخدمات للمواطنين.

ويأتي ذلك في إشارة إلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء بخصوص تجديد الإفادة بتقارير أسبوعية دورية تتضمن موقفا بشأن الخدمات المقدمة وحل المختنقات والآثار المترتبة على الأوضاع الاستثنائية الراهنة وبما يضمن سير الخدمات بيسر على المواطني، فيما يعاني المواطنون من تذبذب في أسعار السلع والخدمات بسبب تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في ظل توقف انتاج النفط في وقت سابق، إضافة إلى العراقيل التي تهدد ثبات واستقرار الانتاج في مختلف الحقول النفطية في البلاد.

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