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“اقتصاد” الوفاق تطالب بتكثيف الجهود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق فتحي أونيس في كتاب وجهه إلى مراقبي ومديري مراكز خدمات الاقتصاد بالمناطق التابعة له بضرورة موافاة الوزارة بتقارير إسبوعية عن الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى تزويدها بالمشاكل التي تمت معالجتها بما يضمن تقديم الخدمات بشكل طبيعي مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الخدمات للمواطنين.

ويأتي ذلك في إشارة إلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء بخصوص تجديد الإفادة بتقارير أسبوعية دورية تتضمن موقفا بشأن الخدمات المقدمة وحل المختنقات والآثار المترتبة على الأوضاع الاستثنائية الراهنة وبما يضمن سير الخدمات بيسر على المواطني، فيما يعاني المواطنون من تذبذب في أسعار السلع والخدمات بسبب تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في ظل توقف انتاج النفط في وقت سابق، إضافة إلى العراقيل التي تهدد ثبات واستقرار الانتاج في مختلف الحقول النفطية في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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