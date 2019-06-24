انتشال حطام “أتنلنتك” قبالة سواحل طرابلس

قال مصدر مطلع في القطاع البحري لـ218 اليوم إن السفينة أتنلنتك التي جنحت في يناير الماضي وغرقت في وقت لاحق تم البدء في عملية انتشالها من البحر بتنفيذ شركة أجنبية متخصصة.

وذكر المصدر أن تكاليف هذه العملية يتحملها التأمين الدولي مشيرا إلى أنها بدأت منذ أيام قليلة لافتا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت 10% وأن عملية الانتشال قد تحتاج شهرين مرجعا المدة اللازمة للظروف المتاحة.

وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المفاوضات ما زالت قائمة بين شركة التأمين والتجار الذين أتلفت بضائعهم وتضررت نتيجة الحادثة حول نسبة التأمين.

وقد وصلت إلى ميناء طرابلس، في وقت سابق قاطرتان تستخدمان في عملية انتشال السفن وتتكفل شركة التأمين ونادي الحماية بكافة مصاريف عمليات الانتشال دون أن تتحمل الدولة الليبية أي تكاليف.

يشار إلى أن السفينة “أتنلنتك بيش” جنحت في أوائل يناير الماضي بـمدخل ميناء طرابلس البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تفشل محاولات إنقاذها وتغرق.

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