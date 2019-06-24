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انتشال حطام “أتنلنتك” قبالة سواحل طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع في القطاع البحري لـ218 اليوم إن السفينة أتنلنتك التي جنحت في يناير الماضي وغرقت في وقت لاحق تم البدء في عملية انتشالها من البحر بتنفيذ شركة أجنبية متخصصة.

وذكر المصدر أن تكاليف هذه العملية يتحملها التأمين الدولي مشيرا إلى أنها بدأت منذ أيام قليلة لافتا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت 10% وأن عملية الانتشال قد تحتاج شهرين مرجعا المدة اللازمة للظروف المتاحة.

وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المفاوضات ما زالت قائمة بين شركة التأمين والتجار الذين أتلفت بضائعهم وتضررت نتيجة الحادثة حول نسبة التأمين.
وقد وصلت إلى ميناء طرابلس، في وقت سابق قاطرتان تستخدمان في عملية انتشال السفن وتتكفل شركة التأمين ونادي الحماية بكافة مصاريف عمليات الانتشال دون أن تتحمل الدولة الليبية أي تكاليف.

يشار إلى أن السفينة “أتنلنتك بيش” جنحت في أوائل يناير الماضي بـمدخل ميناء طرابلس البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تفشل محاولات إنقاذها وتغرق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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