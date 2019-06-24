اليونيسف: يجب تقديم المساعدة لمهجري تاورغاء

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الاثنين وفدا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برئاسة رئيس برامج الطوارئ (اليونيسف نيويورك) مانويل فونتين بحضور أعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن اللقاء الذي عقد بمقر بلدية بنغازي تناول مجموعة من النقاط الهامة التي تعمل عليها المنظمة داخل بلدية بنغازي من تقديم المساعدات للعائلات المهجرة ودعم التعليم والطفولة.

وتحدث رئيس برنامج الطوارئ باليونيسف عن الأسر المهجرة قصرا من تاورغاء والمتواجدون ببنغازي وأهمية أن يكون هناك برنامج عمل لتقديم المساعدات لهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح أن الهيئة تتابع أوضاع المهجرين وتقدم لهم كافة المساعدات الضرورية مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الهيئة والمنظمة وتجنب الأجسام الموازية والتى غالبا ما تعيق أعمال الهيئة.

من جانبه أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أن بلدية بنغازي تتعاون مع كافة المنظمات من خلال لجنة التواصل وتقوم بتوثيق كل الخدمات والمشاريع التي تقوم بها مشيدا بإفتتاح مكتب منظمة اليونيسف بمدينة بنغازي الذي سيباشر أعماله خلال الأيام القادمة.

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