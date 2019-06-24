عقوب: للحكماء دور مهم في ترسيخ قيم المحبة داخل درنة

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الوفد ناقش خلال اللقاء الذي جرى بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء الأوضاع الصحية ببلدية درنة وما جاورها وتذليل الصعوبات أمام المرافق الصحية، والسعي إلى حل كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة واستكمال المشاريع الصحية وتوفير النواقص الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي .

واكد عقوب خلال إلقاء أن وزارة الصحة سارعت في تقديم كافة الخدمات الصحية بالمدينة مضيفا بأن القطاع الصحي بمدينة درنة كان من اولى القطاعات التي استعادت حضورها وبقوة بهدف إعادة تفعيل كافة المنشآت الصحية وسرعة تقديم الخدمات العلاجية والاسعافية وإعادة البناء بعد تحرير المدينة من الإرهاب وعودة الاستقرار في تلك المرافق الصحية لتلبية احتياجات سكانها الذي يناهز عددهم اكثر من (130 )الف نسمة.

وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة المؤقتة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدا بجهود مستشفى الوحدة وإدارة الخدمات الصحية بدرنة، والكوادر الطبية العاملة بها .

واكد عقوب أن الحكماء والأعيان لهم دور في تحقيق الاستقرار وترسيخ قيم المحبة والتسامح داخل مدينة درنه، ودعم مبادرات المصالحة ولم الشمل بما يتمتعون به من حكمة وعقلانية.

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