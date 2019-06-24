تمكّنت فرقة الحرس الديواني التونسي ببن قردان, جنوب البلاد, اليوم الإثنين 24 جوان 2019, وعلى إثر دورية مراقبة وسائل النقل والبضائع على مستوى منطقة “وادي فسي” بالطريق الوطنية رقم 1, من إحباط عملية تهريب مبلغ هام من العملة الأجنبية مخفي بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم منجمي ليبي يقودها مسافر ليبي الجنسية مرفوقا بأفراد عائلته.

وأفاد المواطن الليبي أنه متوجّه إلى المعبر الحدودي برأس جدير قصد المغادرة نحو بلاده, وبتفتيش السيارة لاحظ أعوان الدورية بعض التغييرات على مستوى المقاعد الخلفية مما استدعى اصطحاب السيارة وسائقها إلى مقرّ الفرقة لإخضاعها للتفتيش الدقيق ليتم العثور على مبلغ هام من العملة الأجنبية قدر ب 223 ألف أورو مخفي داخل السيارة. وتم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة لمواصلة التحريات في شأنه.

وفي سياق متصل, تمكنت, أمس الأحد, مصالح الحرس الديواني بتطاوين, جنوب تونس, من حجز سجائر مهربة تحمل علامات أجنبية وكمية من الحبوب المخدرة على الحدود التونسية الليبية.

وتتمثل وقائع العملية في تلقي معلومات حول اعتزام مهربين استغلال ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي لإدخال بضائع مهربة عبر المسالك الحدودية الصحراوية بجهة لرزط من محافظة تطاوين, فتمّ نصب كمين على عين المكان, و باقتراب ثلاث شاحنات محملة بطرود مخفية تحت ستار من القماش تمت الإشارة لها بالتوقف وسد المنافذ أمامها, إلا أن سائق إحدى الشاحنات ضاعف السرعة متعمدا مداهمة الدورية, فتم سحب السلسلة المسمارية لإصابة العجلات وانطلقت إحدى سيارات الدورية في مطاردته, فما تراجعت الشاحنتان الأخريان في اتجاه الشريط الحدودي وتوغلتا داخل التراب الليبي.

وبتفتيش الشاحنة المحجوزة تمّ ضبط 25000 علبة سجائر و 14000 حبّة دواء ذات منشأ أجنبي, و بعرضها على أنظار المصالح الجهوية للصحة العمومية بتطاوين أفادت بأنها من فئة الحبوب المخدرة الخطيرة.