هذا ما جرى في لقاء حفتر بسفير ألمانيا

التقى قائد الجيش خليفة حفتر سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوزا والمدير الإقليمي لوزارة الشؤون الخارجية من برلين كريستيان باك.

وقال أوزا في تغريدة له بموقع “تويتر” “بصحبة المدير الإقليمي لوزارة الشؤون الخارجية من برلين كريستيان باك في اجتماعنا بالرجمة، كررنا أننا لا نؤمن بالحل العسكري ودعونا إلى العودة إلى العملية السياسية ومعالجة جميع المخاوف الأمنية و الأقتصادية المشروعة تحت قيادة الأمم المتحدة”.

من جانبه قال باك في تغريدة له بموقع “تويتر” “كيف يمكننا أن نوقف الحرب ونعود إلى العملية السياسية في ليبيا، سألت قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، يوم الأحد” وأكد دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لإنهاء الصراع في ليبيا.

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