أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين ،أن موسكو ترى بديلا للحل السياسي في ليبيا .

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه ” يدعو الأطراف الليبية إلى محاربة الإرهاب”.

