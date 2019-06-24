تطورات الأوضاع في ليبيا على رأس مباحثات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي

ليبيا – تحتضن بمدينة الصخيرات المغربية اليوم الإثنين اجتماعاً لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

الاجتماع يركز وفقاً لصحيفة “المختار العربي” على قضايا الأمن والتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن المجلس سيعقد اجتماعه الـ 12 ما بين 24 و26 يونيو الجاري بالصخيرات.

ويشارك في الاجتماع 15 دولة لمناقشة مواضيع مرتبطة أساساُ بعمله من أجل حفظ وتعزيز السلام بأفريقيا وأساليب عمل هذه الهيئة الأفريقية فضلاً عن تحديات تدبير الأزمات وتسوية النزاعات بأفريقيا.

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