أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه ” ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ملفات سوريا و ليبيا و اليمن”.

وأكمل شكري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن ” مصر و موسكو لديهما رؤية مشتركة حول عدد كبير من القضايا الإقليمية “.

وأضاف شكري، “هناك تطابق في الرؤى المصرية والروسية بشأن القضية الفلسطينية”.

The post وزير الخارجية المصري: ناقشت مع “لافروف” تطورات الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية