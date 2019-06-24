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نصية: الجميع منزعج من نهب الأموال الليبية وليس الدم الليبي الذي يسيل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، أن ” الجميع منزعج وغاضب على الاموال الليبية التي تنهب في الداخل و الخارج ، ويحمل المسؤولية الى طرف معين لاعتبارات سياسية و جهوية ، ولكن للأسف لم يحظى الدم الليبي الذي يسيل بمثل هذا الانزعاج والغضب ، لمن ستبقى هذه الاموال اذا انتهى شباب ليبيا!؟ “.

وأضاف نصية ، أنه ” لا يعني الصمت على هذه الجرائم التي ترتكب فيها دول للأسف لنهب الاموال الليبية ولكن علينا أن نرفع صوتنا عالياً لإيقاف نزيف الدم واستعادة الدولة “.

وأكمل نصية ، أنه ” بعد التنفيذ الا يستطيع احد ان يعبث بدرهم واحد من أموالنا في الداخل و الخارج”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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