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تخريج 60 ضابطا من الكلية الملكية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تخرج 60 ضابطا ليبياً من الكلية العسكرية الملكية الأردينة بعد إتمام واجتياز دورة الضباط المهنيين التدريبية التي تواصلت لستة أشهر في مقر الكلية بمدينة الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

و خصصت القيادة العامة للقوات المسلحة الدورة التدريبية لخريجي الجامعات في مختلف التخصصات المدنية، وهدفت بشكل مباشر إلى تحويل الخريجين من الشخصية المدنية إلى الشخصية العسكرية وإكسابهم مهارات وأداوت التعامل في المؤسسات والإدارات العسكرية.

وقال أحد الخريجين في تصريحات خاصة لـ218 بأن الخريجين بينهم أطباء ومهندسون والمحاسبون إداريون ، وقد تحصل جميعهم على نسب تفوّق عالية حيث درسوا خلال الدورة ما يقرب عن 20 مقررا دراسيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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