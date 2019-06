ناقش وزراء الداخلية والتخطيط والاقتصاد المفوضين بحكومة الوفاق اليوم الإثنين، أولويات المرحلة الحالية لتنفيذ ميزانية التحول.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط، مناقشة آلية توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

