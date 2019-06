المتوسط

اجتمع المدير الإقليمي لوزارة الشؤون الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، في الرجمة ببنغازي.

وأوضح سفير ألمانيا لدى ليبيا «أوليفر أوفتشا»، في تغريدة له اليوم الإثنين، أنهم أكدوا على عدم إيمانهم بالحل العسكري، داعين إلى العودة للعملية السياسية ومعالجة جميع المخاوف الأمنية و الاقتصادية المشروعة تحت قيادة الأمم المتحدة.

The post خلال لقائه حفتر.. المدير الإقليمي بالخارجية الألمانية يجدد الدعوة للحل السياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية