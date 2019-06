انتقد السفير البريطاني الأسبق لدى ليبيا، بيتر ميليت، موقف رافضي مقابلة المبعوث الأممي غسان سلامة لقائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال ميليت في تغريدة له على تويتر، ” أولئك الذين ينتقدون لقاء ميليت مع حفتر، يفتقدون فهم دور البعثة الأممية الذي يتمثل في فهم السبب الجذري للصراع الحالي ومحاولة حله، مضيفا أن هذه المقابلة لا تعني الموافقة أو الدعم”.

