(شاهد الصور) كتيبة 160 مشاة تتفقد المواقع العسكرية بسبها

سبها-العنوان

قامت دوريات الكتيبة 160 مشاة خفيف، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمجموعة من المواقع العسكرية في مدينة سبها.

وأكدت الكتيبة 160 مشاة خفيف التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الوضع تحت السيطرة في كافة المواقع العسكرية التي تم تفقدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية