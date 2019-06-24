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(شاهد الصور) كتيبة 160 مشاة تتفقد المواقع العسكرية بسبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

سبها-العنوان

قامت دوريات الكتيبة 160 مشاة خفيف، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمجموعة من المواقع العسكرية في مدينة سبها.

وأكدت الكتيبة 160 مشاة خفيف التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الوضع تحت السيطرة في كافة المواقع العسكرية التي تم تفقدها.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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