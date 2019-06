تفاصيل اجتماع ” السراج” مع  أعضاء لجنة الطوارئ

اجتمع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الاثنين مع وزير التعليم نائب رئيس اللجنة عثمان عبد الجليل وعضو اللجنة ، رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، وبحضور وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع تكدس القمامة والإجراءات المتخذة لجمع القمامة من جميع الشوارع والأحياء السكنية بمدينة طرابلس.

وتابعت اللجنة خلال اجتماعها ملف الكهرباء والتدابير التي تم اتخاذها للحد من زمن طرح الأحمال والتوزيع العادل للأحمال المطروحة.

واستعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة العليا للنازحين والخطوات المتخذة لمتابعة أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم والانتهاء من عمليات صيانة مراكز الإيواء، واستحداث مراكز ايواء بشكل عاجل لاستعاب أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات، وما تم اتخاذه لمواجهة المتطلبات الطارئة بالتنسيق مع البلديات المعنية الواقعة في مناطق الاشتباكات، كما تم مراجعة ترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وتوفير احتياجات المرافق الصحية.

