بوجواري يعلن افتتاح مكتب اليونيسيف ببنغازي ومباشرة أعماله خلال أيام

أعلن رئيس المجلس التسييري بنغازي الصقر بوجواري، صباح اليوم، إفتتاح مكتب منظمة اليونيسف بمدينة بنغازي، مبينا أنه سيباشر أعماله خلال الأيام القادمة.

وناقش بوجواري مع وفد من منظمة (اليونيسف)، جهود المنظمة فيما يخص المساعدات المقدمة للعائلات المهجرة ودعم التعليم والطفولة.

من جانبه تحدث رئيس برامج الطوارئ في اليونيسف نيويورك مانويل فونتين، عن الأسر المهجرة قصرا من تاورغاء والمتواجدة في بنغازي، مؤكدا أهمية أن يكون هناك برنامج عمل لتقديم المساعدات لهم.

وفي هذا السياق أكد رئيس الهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح، أن الهيئة تتابع أوضاع المهجرين وتقدم لهم كافة المساعدات الضرورية، مبينا ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الهيئة والمنظمة وتجنب الأجسام الموازية والتي غالبا ما تعيق أعمال الهيئة.

من جانبه أكد رئيس المجلس التسييري بنغازي أن البلدية تتعاون مع كافة المنظمات من خلال لجنة التواصل وتقوم بتوثيق كل الخدمات والمشاريع التي تقوم بها، مرحبا بالمجهودات التي تقوم بها منظمة اليونيسف وبالبرامج الإنمائية التي قامت بها خلال الفترة السابقة بمدينة بنغازي، مشددا على أن قضية أبناء تاورغاء هي قضيتهم، داعيا المنظمة إلى أن تعطي الأولوية لأي برنامج انمائي تقوم به لهم “فهم أحق بها من غيرهم”، حسب تعبيره.

