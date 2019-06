جهاز حماية البيئة: شواطئ طرابلس ملوثة وغير صالحة للسباحة

المتوسط

أكد المستشار البيئي بجهاز حماية البيئة “عبد الله بوسريويل”، أن شواطئ مدينة طرابلس غير صالحة للسباحة وملوثة.

وأوضح أن التلوث شواطئ مدينة طرابلس قضية ليست بجديدة، مضيفاً أنها بدأت عام 2006 وبدراسات علمية مؤكدة، واستمرت حتى عام 2018.

وأضاف أن الأجهزة المعنية والمخولة أكدت تلوث الشواطئ وذلك بعد إجراء تحليلات لعينات من طرابلس وأعلنت رسمياً أنها غير صالحة للسباحة وملوثة.

وأفاد ” بوسريويل” أن جهاز حماية البيئة رقابي وليس تنفيذي، ومهمته تقتصر على كشف النتائج ونقلها للأجهزة التنفيذية الأخرى التي من وظيفتها إعلام المواطن وحماية المستهلك من هذه المخاطر.

