تخريج دفعة من ضباط الجيش الليبي في الكلية العسكرية الملكية الأردنية

الزرقاء-العنوان

أقيم اليوم الإثنين، في الأردن، حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة العربية الليبية، في دورة الضباط الجامعيين المهنيين الأولى، والذين تلقوا تدريبات مكثفة بالكلية العسكرية الملكية الأردنية.

وبلغ عدد الخريجين ستين ضابطا، بعد اجتيازهم للتدريبات الميدانية والنظرية التي استمرت أربعة أشهر.

وقد حضر حفل التخرج الذي أقيم بمقر الكلية في مدينة الزرقاء، مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي، اللواء خيري التميمي، والملحق العسكري الليبي بالمملكة الأردنية، العقيد أحمد البرغثي، ومساعده العقيد عبدالقادر قزة.

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