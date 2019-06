أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء ترحيل عدد ( 4 ) مهاجرين من جنسية النيجر لبلدهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة .

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أعلنت منذ أيام أن “أكثر من 3800 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز الاحتجاز بليبيا لا يزالون عرضة لخطر الوقوع في المصادمات”، مضيفة أنها تمكنت من إجلاء 1297 لاجئًا ضعيفًا من ليبيا في عام 2019 ، من بينهم 711 إلى النيجر ، و 295 إلى إيطاليا ، و 291 تم إعادة توطينهم في أوروبا وكندا.

The post ترحيل 4 مهاجرين إلى النيجر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية