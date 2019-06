السراج يبحث مع باشاغا تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس

المتوسط

ناقش رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسيير دوريات للحفاظ على الامن بمختلف مناطق طرابلس.

وأكد الجانبان على ضرورة متابعة طرح الأحمال فيما يخص التيار الكهربائي ومعالجة ما يقع من خروقات أمنية بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

وتطرق المجتمعان إلى أوضاع مدينة غات وقوافل الإغاثة التي وصلت إليها لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطنين ومعالجة أوضاع المتضررين نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

