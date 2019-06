عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك في اطار اجتماعات صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين والتي تعقد علي نحو منتظم للمرة الخامسة.

وناقشا الطرفان الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض شكري ركائز الموقف المصري إزاء التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا .

و أكد لافروف من جانبه على الأهمية الخاصة التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع مصر، وحرصها على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع القاهرة إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد لافروف في هذا الصدد على تقدير روسيا للجهود التي تبذلها مصر من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب من منظور شامل يراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية لتلك الظاهرة، فضلاً عن المساعي المصرية للتوصل لحلول دائمة للازمات في المنطقة.

The post الملف الليبي على طاولة مباحثات “شكري” و “لافروف” في اجتماعات صيغة 2+2 بموسكو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية