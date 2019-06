رحب سفارة فرنسا بقرار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن استئناف التعاون في المجال الأمني.

وأعربت في تغريدة لها على تويتر عن تطلع بلادها للتبادل والتعاون من جديد حول مكافحة الإرهاب و فتح آفاق جديدة في مجالات التدريب و مكافحة تبييض الأموال و الجريمة المنظمة و الدفاع المدني.

