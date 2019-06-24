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سيالة لـ ميلانيزي: مستمرون في الدفاع عن المدنيين حتى يعود المعتدين من حيث أتوا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الاثنين بوزير الخارجية الإيطالي اينزو موافيرو ميلانيزي على هامش اجتماعات 5+5 بمدينة مرسيليا الفرنسية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق آخر تطورات الوضع في العاصمة طرابلس وسبل إيقاف ما وصفته بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) .

جانب من لقاء سيالة مع وزير الخارجية الايطالي

وتناول الجانبان مبادرة رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج والخطوات التي يجب أن تتخذ لإنجاحها.

وبدوره، أكد سيالة أن حكومة الوفاق لن تتخلى عن أهدافها المعلنة في إنشاء دولة مدنية يختار فيها الليبيون من يحكمهم عبر صناديق الانتخابات بعيداً عن أصوات فوهات المدافع ، مؤكداً أن حكومة الوفاق ماضية في ما وصفه بـ”الدفاع عن المدنيين” حتى عودة القوات التي وصفها بـ”المعتدية ” من حيث أتت في إشارة منه لقتال مسلحيهم للقوات المسلحة الليبية جنوب طرابلس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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