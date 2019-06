اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع عدد من الناشطين اليوم في مقر الأمم المتحدة في بنغازي لتبادل الآراء حول الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه بلدهم

وتطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز المصالحة وإيجاد حل سلمي سياسي للأزمة الليبية.

