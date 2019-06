منظمة بلا حدود: المهاجرون في مراكز الاحتجاز في ليبيا يموتون بسبب السل

ترجمة المتوسط

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن اللاجئين وطالبي اللجوء المعتقلون في مراكز الاحتجاز في ليبيا، يموتون من مرض السل، وبأمراض أخرى.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن “الأوضاع في مركزين للاحتجاز في ليبيا كارثية من الناحية الطبية ومتسقة مع التقارير التي تفيد بأن 22 شخصًا على الأقل قد ماتوا منذ سبتمبر بسبب مرض السل وغيره من الأمراض”.

وأضافت أن ” مركزا الزنتان وغريان يحتجزان مئات الأشخاص الذين تم تسجيلهم كملتمسي لجوء أو لاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع ذلك تقطعت بهم السبل في هذه المراكز لأشهر أو سنوات دون مساعدة تقريبًا، كما أكدت وكالات الأمم المتحدة تقارير الوفاة”.

وأوضحت المنظمة أن موظفيها عثروا في زيارتهم الأولى لمركز الزنتان في مايو على حوالي “900 محتجز، منهم 700 م…

