“أزمات طرابس” على طاولة لجنة الطوارئ

استعرضت لجنة الطوارئ المشكلة للتعامل مع تداعيات اشتباكات طرابلس، عدة مواضيع تتعلق بملف تراجع الخدمات وأوضاع النازحين والجرحى.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس الرئاسي ورئيس لجنة الطوارئ فائز السراج، بحضور نائب رئيس اللجنة وزير التعليم عثمان عبد الجليل، وعضو اللجنة رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، تناول مواضيع تتعلق بتحويل مخصصات لكل البلديات، وتكدس القمامة في طرابلس، ومساعي الحد من زمن زمن طرح الأحمال والتوزيع العادل للأحمال المطروحة.

وأضاف المكتب أن الاجتماع استعرض نتائج عمل اللجنة العليا للنازحين والخطوات المتخذة لتوفير احتياجاتهم وصيانة مراكز الإيواء، واستحداث مراكز بشكل عاجل لاستيعاب أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات، وتلبية المتطلبات الطارئة للبلديات الواقعة بمناطق الاشتباكات، إضافة إلى مراجعة ترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وتوفير احتياجات المرافق الصحية.

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