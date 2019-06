أكد أمين هاشم المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن البلديات تقوم بتوفير الأدوية للنازحين في المدارس والمجمعات، إلا أن المراكز الصحية تمر بأزمة كبيرة، خاصة في ظل تكدس العائلات في المدارس بما يصل نحو 300 عائلة في المدرسة الواحدة.

وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية له، أن بلدية تاجوراء يتكدس فيها نحو 10 آلاف نازح، الأمر الذي يضاعف الأعباء الصحية، وعدم القدرة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال هاشم ، إن الأوضاع في مراكز النازحين بالعاصمة طرابلس باتت صعبة، خاصة في ظل النقص الكبير للأدوية.

The post “صحة الوفاق: أوضاع مراكز النازحين من طرابلس صعبة ونعاني من نقص الأدوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية