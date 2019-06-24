المجلس التسييري بنغازي يستقبل وفدا من اليونسيف

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، اليوم، بديوان البلدية، وفدا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف (، برئاسة رئيس برامج الطوارئ، مانويل فونتين، وذلك بحضور أعضاء المجلس التسييري، ومدير الآمن، ورئيسي هيئة الإغاثة وغرفة الطوارئ، وعضو لجنة التواصل بالبلدية.

وتناول اللقاء عددا من النقاط المهمة التي تعمل عليها المنظمة داخل بلدية بنغازي، منها دعم التعليم والطفولة، كما تطرق فونتين إلى الأسر المهجرة من تاورغاء والمقيمة في بنغازي، وأهمية أن يكون هناك برنامج عمل لتقديم المساعدات لها.

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