أعيان ومشايخ الـ “أسبيعة” يؤكدون دعمهم لعمية تحرير طرابلس  

طرابلس-العنوان

أعلنت المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والعسكرية والمجلس البلدي وأعيان ومشايخ الـ “أسبيعة” بجنوب طرابلس، دعمهم لعملية طوفان الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة.

وفي بيان صدر، اليوم الاثنين، أكد الأعيان والمشايخ دعم عملية تحرير العاصمة من دواعش المال العام وثوار الاعتمادات الذين عاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل وارتكبوا أبشع الجرائم في حق الوطن والمواطن من نهب واختلاس وقتل واعتقالات تعسفية وتهجير وإتلاف ممتلكات الناس، بحسب البيان.

وطالب البيان كافة أبناء الشعب الليبي بكافة اطيافه ومكوناته للوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة العربية الليبية ضد المخطط الإرهابي الذي تدعمه دول أجنبية مشهود لها بالإرهاب والاستعمار بأيادي ليبية خائنة بحسب وصف البيان.

ودعا البيان العقلاء بتجنيب أبنائهم المغرر بهم من الوقوف أمام القوات المسلحة وتسليم أسلحتهم للجيش الليبي.

وأكد البيان أن الجيش هو حامي حمى الوطن وهو الذي يفرض الأمن والاستقرار بعيدا عن سيطرة الميليشيات المسلحة ليعيش الشعب الليبي كريما فوق أرضه.

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