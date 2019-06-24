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مسؤول ألماني لحفتر: كيف يمكننا وقف الحرب؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر مباحثات مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والمدير الإقليمي لوزارة الشؤون الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا كريستيان بوك، بمقر القيادة العامة في الرجمة، الأحد.

وقال بوك في تغريدة بحسابه بـ”تويتر”، إنه سأل المشير حفتر عن الطريقة التي يمكن من خلالها وقف الحرب في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.

وأضاف المسؤول الألماني أنه أكد خلال اللقاء دعم بلاده للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي يقود الجهود الدولية لإنهاء الصراع في ليبيا.

بدوره كتب السفير الألماني لدى ليبيا بحسابه في “تويتر”، “كررنا أننا لا نؤمن بالحل العسكري ودعونا إلى العودة إلى العملية السياسية ومعالجة جميع المخاوف الأمنية والاقتصادية المشروعة تحت قيادة الأمم المتحدة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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