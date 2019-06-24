الأوضاع الأمنية تجمع السراج وباشاغا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في اجتماع مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاثنين، الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان، إن الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لتسيير دوريات للحفاظ على الأمن بمختلف مناطق طرابلس.

وبشأن أزمة الكهرباء، أكد الاجتماع ضرورة متابعة طرح الأحمال ومعالجة الخروقات الأمنية بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج وباشاغا بحث الأوضاع في مدينة غات وسبل معالجة أوضاع المتضررين نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

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