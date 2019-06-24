ترحيب فرنسي باستئناف التعاون مع “داخلية الوفاق”

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، الاثنين، بقرار وزارة الداخلية في حكومة الوفاق باستئناف التعاون في المجال الأمني مع بلادها.

وذكرت السفارة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في “تويتر”، أنها تتطلع لتبادل الآراء من جديد حول مكافحة الإرهاب وفتح آفاق جديدة في مجالات التدريب ومكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والأمن المدني.

يذكر أن “داخلية الوفاق” أصدرت قرارا في أبريل الماضي بإيقاف التعاون الأمني مع فرنسا على خلفية ما أسمته وقوف باريس مع الجيش الوطني.

وقرر باشاغا، الأسبوع الماضي، استئناف التعاون مع الجانب الفرنسي في الاتفاقات الثنائية والتدريب الأمني، وطالب في كتاب وجهه لمدير إدارة العلاقات والتعاون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

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