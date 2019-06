افتتح مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز، نقطة أمنية بسوق الحديقة تكون تابعتها لمركز شرطة الصابري.

وقام رئيس مركز شرطة الصابري رفقة ضباط وضباط صف المُكلفين ورفقة المجلس المحلي الصابري بافتتاح نقطة أمنية داخل سوق الحديقة تابعة لمركز شرطة الصابري.

.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استتياب الأمن في المدينة، ودعم المراكز والنقاط الأمنية.

