التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد “أحمد عمر معيتيق”، ظهر اليوم الاثنين منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا السيدة “ماريا روبيرو”.

وتم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء إلى الوضع الإنساني في طرابلس، وجهود توفير أماكن إيواء للنازحين من مناطق الاشتباكات، للتخفيف من معاناة المواطنين بالجنوب الليبي.

