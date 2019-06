‫التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون الإنسانية ماريا روبيرو ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بعميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، كل على حدة، اليوم الإثنين.

وتناقش الاجتماع سبل معالجة الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في المدينة.

وأعلنت البعثة التزامها بتعزيز دعمها للجنوب، مؤكدة انها سوف تحث السلطات على زيادة دعمها للمنطقة.

ويليامز تلتقي عميد بلدية أوباري appeared first on صحيفة المتوسط.

