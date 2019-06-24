الثني يلتقي رئيس مركز التعاون الروسي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة بحث أهم القضايا الاستراتيجة المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي وتم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين واستعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين.

من جهته، أكد ستنسلاف على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة والسلطات في الاتحاد الروسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

